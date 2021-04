Har vi været griske eller solidariske under coronakrisen? Katastrofeforsker kommer med svaret i ny bog

Har vi været griske eller solidariske under coronakrisen? Det svarer katastrofeforsker Kristian Cedervall Lauta på i en ny bog, for katastrofer viser os de sandheder om os selv, vi ikke kunne se før

Var du en af dem, der som det første efter det skelsættende pressemøde den 11. marts fløj ned i nærmeste supermarked for at købe gær og toiletpapir? For derefter at blive ramt af skammen over hvor ...