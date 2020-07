“Wild Rose” er en film om en kvinde, der netop er kommet ud af fængslet, har små børn, et vildt temperament og en kæmpestor drøm om en international countrysangerkarriere​​​​​​

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Ustyrlige Rose-Lynn har store drømme. På trods af, at hun lige er kommet ud af fængslet, bor i Glasgows fattige kvarter og har to mindre børn, som hendes mor passer, er hendes eneste plan at synge ...