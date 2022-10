Pleasure Derfor vil du ikke være i forældregruppe med Paprika Steen

Paprika Steens psyke har i mange år stået i vejen for hende, og hun har brugt det meste af sit liv på at falde til i et fællesskab. Men som instruktør finder hun ro og er netop nu aktuel med sin fjerde spillefilm “Fædre og mødre” om forældregruppen som tyrannisk tvangsfællesskab