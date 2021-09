Efter 13 tv-serier i USA med budgetter på op til 100 mio. kr. pr. afsnit: Nu har hun lavet Danmarks dyreste spillefilm

Filminstruktør Charlotte Sieling har instrueret 13 tv-serier i USA og sagt nej til et budget på 1 mia. kr. til en actionfilm. Nu håber hun på stort billetsalg til Danmarks dyreste spillefilm “Margrete den Første”, for dronningen bag Kalmarunionen er en rollemodel for hende

