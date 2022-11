Pleasure “Okay, is this happening?”, tænkte hun, da ordrebogen eksploderede – 7 år senere omsætter hun for 365 mio. kr.

Anne Marie Lie Norvig har skabt et børneunivers så stilrent, at det ikke behøver at blive gemt væk på børneværelset. På kun syv år er forretningen eksploderet til en omsætning på 355 mio. kr. og 64 mio. kr. på bundlinjen. “Jeg er ikke så lang tid om at handle,” siger hun selv