Et amputeret ben kunne ikke slå hende ud. Med fandenivoldskhed og en skyhøj målsætning sætter hun nu jagten ind på medaljer ved Paralympiske Lege

Sport har altid fyldt i atletikudøver Kristel Walthers liv, men først da hun mistede et ben, begyndte hun at drømme om at tilhøre sportseliten. Snart skal hun deltage i de Paralympiske Lege i Tokyo

Pleasure Eksklusivt for kunder