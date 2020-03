Det er nødvendigt, at vi taler om terror for at bearbejde den, mener filminstruktør Ole Christian Madsen, der er aktuel med filmen “Krudttønden”. Han vil have, at den skal hjælpe os med at erindre, hvad der skete

Filminstruktør Ole Christian Madsen kigger ud af vinduet på de bakkede marker ved motorvejen mellem Roskilde og Holbæk. Han trækker skuldrene en smule op under overfrakken. Som for at beskytte sig....