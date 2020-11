Instruktør Søren Kragh-Jacobsen har rejst sig fra en hjerneblødning og lavet en film om livet, når det hele ramler

For tre år siden tog en kraftig hjerneblødning nær livet af Søren Kragh-Jacobsen. Men han kom sig, og med nye krøller i den kreative hjerne har han lavet et filmisk postkort fra provinsens forsamlingshuse. Et sted, der ifølge den 73-årige instruktør, sangskriver og dogmebror på én og samme tid er noget af det mest danske og mest eksotiske, vi har

