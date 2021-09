Der er nye forpagtere i Brede Spisehus nær Lyngby, og de har masser af smag til meget rimelige priser på menuen

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Brede Spisehus var i gamle dage en slags kantine for arbejderne på Brede Klædefabrik, der her blev fodret af uden for mange dikkedarer. Siden d. 12. august har stedet været en ambitiøs restaurant, ...