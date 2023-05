Pleasure Hvor svært kan det være at købe et par sko til 6500 kr?

Tror man, at det er nemt at købe et par Chanel-ballerinaer, tager man fejl. Børsens moderedaktør bliver bedt om at vente udenfor Chanel-butikken i København og tager siden til Paris, hvor hun får indblik i modehusets sindrige køsystem. Men hvorfor gør flere eksklusive modehuse det så svært at købe det, man vil have?