Pleasure Hun står bag Berlins hippeste restaurant – og hun er træt af kun at være kendt for sin berømte, danske bror

Efter fem års pause er den populære berlinerrestaurant Dóttir genopstået, nu med adresse i et nyåbnet kunsthotel. Bag står dansk-islandske Victoria Elíasdóttir, der er søster til kunstner Olafur Eliasson, men som efterhånden er træt af at være kendt for sin berømte bror, snarere end for det hun er: en ny stjerne på den europæiske restaurantscene