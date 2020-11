Farver er ikke bare farver. Farver repræsenterer følelser og kræver nøje overvejelser. Josephine Akvama Hoffmeyer er grundlægger af firmaet File under Pop, og hun er ikke bange for stærke kulører

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det vil måske komme bag på mange, at en person, som lever af at skabe og sælge farver i form af maling, fliser og tapeter, kun meget sjældent kan finde på at male en væg i en ny farve i sit eget hj...