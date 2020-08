Farshad Kholghi brugte humor som en vej ud af krisen: “Humor og latter er ikke medicin, men det er sjælens Panodil. Det kan lindre lidt i et øjeblik”

Farshad Kholghi havde brug for at grine sig igennem sin krise, da han fik stress. Nu ved han, at humor er sjælens Panodil, men det er midlertidig medicin. Man skal stadig huske at mærke smerten

