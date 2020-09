Ole Troelsø har haft hønsesalat på hjernen og noteret sig oplevelserne med ca. 30 forskellige varianter. Her fortæller han om de 15 bedste.

En musikalsk ørehænger er et velkendt fænomen, men det er ikke så udbredt at få et stykke smørrebrød på hjernen, som f.eks. et med hønsesalat. Det har jeg haft, jeg er vild med retten – som ofte la...