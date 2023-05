Pleasure Her spiser forfatter Martin Kongstad: “Nok den restaurant i landet, hvor man får mest for pengene”

Forfatter Martin Kongstad er muligvis for velklædt til Statens Kunstfond og insisterer på at have rygeost i køleskabet, selvom hans familie ikke kan holde den ud, og så nyder han at spise på en overset perle i Hellerup