De bor med planter overalt og elsker dem for deres historie, æstetik, opmuntring og sundhedsskabende effekt. Mød fotografen, kokken og arkitekten, der gradvist har fået meget grønne fingre

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Fotografens grønne internat for ærværdige gamle planterFotograf Petra Kleis har reddet et 25 år gammelt og udhungret gummitræ og har generelt en svaghed for deforme, gamle planter, der fylder alt f...