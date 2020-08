Mindst mulig mad, mest muligt ro og urtete i uendelige mængder: Kom med Børsen til stedet, hvor eliten detoxer

Kan en uge med nærmest ingen mad, daglig motion og urtete i noget, der føles som uendelige mængder, helbrede alt fra overvægt til udbrændthed? Vi har taget turen til det medicinske spa Lanserhof Tegernsee i Bayern, der med gæster som Victoria Beckham bliver omtalt som stedet, eliten detoxer

Ikke engang i sin vildeste fantasi regner man med, at en uges detox handler om at tygge. Jeg forstillede mig i hvert fald, at spaen Lanserhof Tegernsee er et af de steder, hvor detox kommer som en ...