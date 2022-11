Pleasure Har du lært at ottolenghificere dine grøntsager?

Den israelskfødte kok Yotam Ottolenghi er blevet bannerfører for det grønne køkken gennem en blanding af traditioner, krydderier og kombinationer. Hans efternavn er blevet et verbum, der dækker et uprætentiøst smagsunivers, der kan få selv glaskål op at svinge