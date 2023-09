Pleasure Han skrev storhit på 10-15 minutter

Det er ikke tit, at ordet “lort” optræder i en pæn popsang. Men det overraskende ordvalg på “I morgen er der også en dag” får Andreas Odbjerg til at gå lige i hjertet på lytterne. Og dem er der mange af, for sangen er på rekordtid blevet en dansk nyklassiker