Han blev misbrugt som barn og drak sig i smadder som voksen. Begge dele har præst Kristian Ditlev Jensen skrevet bøger om, for det hjælper at sige det højt

Forfatteren Kristian Ditlev Jensen er tørlagt alkoholiker og ikke det mindste skamfuld over, at han drak sit liv i smadder. At han blev præst, efter at han blev ædru, skal ingen tro, blot var et quickfix

Pleasure Eksklusivt for kunder