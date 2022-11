Pleasure Studerende fra hele verden rejser til Salamanca, og det burde du også gøre

For 500 år siden var Salamanca en af Europas vigtigste universitetsbyer. Og i dag tiltrækker byen, der er hjemsted for Spaniens ældste universitet, både studerende i titusindvis og ca. 1 mio. turister, der kommer for at opleve byens overflod af historiske bygningsværker