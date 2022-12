Pleasure Femstjernet spa- og gourmethotel forklædt som en landevejskro i 1980'erne

Med tostjernet michelinrestaurant, Flensborg Fjords bedste udsigt og et spaområde der har alt – undtagen tøj i saunaen – er Vitalhotel Alter Meierhof et stærkt bud på målet for din næste forlængede weekend