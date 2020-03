Gør det selv: Gin og tonic fra bunden

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Selvom en gin og tonic indeholder kinin ligesom den malariamedicin, der er i spil som mulig coronakur, virker den klassiske cocktail ikke som medicin. Men det er sjovt selv at lave både gin og tonic fra bunden, mener Børsens gastronomiredaktør, der her fører os gennem sine eksperimenter

Den gammeldags malariamedicin med stoffet kinin i centrum er kommet i vælten, fordi nogle tror, at den kan bruges mod corona.“I feel good about it,” har præsident Donald Trump for nyligt sagt om br...