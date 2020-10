Bedste nyhed i en sexisme-tid: Stort gennembrud for kvinders ligestilling på film og scene

Kvindelige skuespillere har altid måttet kæmpe mere for at få hovedroller på film og teater. Men de senere år er udviklingen gået den rigtige vej, og selv mænd har nu lyst til at dykke ned i kvindehistorier

