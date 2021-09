Det tog ham fire forsøg at komme ind på drømmestudiet – nu spiller han hovedrollen i storsatsning fra Netflix: “Jeg har aldrig gået ligeglad på arbejde”

Mikkel Boe Følsgaard bragede igennem i sin debutfilm “En kongelig affære”. Siden har han spillet alt fra bokselegende til transkønnet kvinde. Snart er han aktuel som den introverte efterforsker i stor ny Netflix-krimi

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Mikkel Boe Følsgaard kan ikke dy sig.“Har du gættet, hvem morderen er?,” spørger han med et skævt smil.“For ellers kunne det jo være mig.”Det kunne det i og for sig godt, for den nye danske Netflix...