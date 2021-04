Den stribede bluse og den blå hipsterhue: Smuk og uhyggelig udstilling viser, at mode da kommer fra havet

Man tænker ikke over det til hverdag. Men både den stribede bluse og den blå hipsterhue er inspireret af havet. Det viser den nye udstilling “Oceanista – Havet & moden gennem 100 år” på smuk, tankevækkende – og uhyggelig – vis

Et iskoldt kort sekund er det som at stirre ned i dybet og blive mindet om alt det, som havet kan tage for aldrig at levere det tilbage. Tre nøgne børnefigurer skabt af designeren Nikoline Liv Ande...