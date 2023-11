Pleasure Fra cannabis til gør-det-selv-sex: Her er årets bedste skønhedsprodukter

Nogle idéer er så gode, at de må fejres. Nogle cremer er så sublime, at de må løftes højt over hylderne. Her følger skønhedsredaktørens kåring af nogle af årets bedste produkter, og der er både cannabis, fermenterede svampe og gør-det-selv-sex på podiet