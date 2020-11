Den danske mands tøjstil er i krise, mener herretøjsekspert Torsten Grunwald. I en ny bog samler han sine bedste stiltip og inspirerende, velklædte mænd

Det har aldrig været nemmere for mænd at lege med tøjstil, end det er i dag. Tøj bliver masseproduceret i alskens farver, former og facetter, og det kan erhverves med blot et par klik på telefonen....