Røverkøb og masser af vintage-charme blandt årets nye armbåndsure - men hvor er Rolex?

Endnu en gang måtte verdens førende urmærker fremvise deres nye ure digitalt. Watches & Wonders-messen bød som vanligt på alt, hvad det horologiske hjerte kunne begære af avancerede klokker i millionkronersklassen, men også til langt færre penge var der lækkerier at komme efter. Her kommer fem favoritter, der (næsten) ikke sprænger budgettet

Et mindre stort piloturDet er svært at komme uden om piloture, når man har med IWC at gøre. Det schweiziske urmærke har siden midten af 1930’erne produceret urtypen, hvis formål er at give piloter ...