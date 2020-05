Eksklusivt for kunder

Fodboldsultne danskere sidder klar foran skærmene, når 3F Superligaen starter igen på torsdag. Uden tilskuere på lægterne. Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen fortæller, hvordan det skal foregå

9. marts spillede Silkeborg IF og AGF den foreløbigt seneste kamp i 3F Superliga. To dage senere gik Danmark i coronadvale, men nu er tørken og ventetiden forbi for spillere og fans. Bolden ruller ...