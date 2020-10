Ronni Mortensen og hans hold har netop afleveret deres ret nummer to i den europæiske udgave af Bocuse d'Or konkurrencen kendt som det uofficielle mesterskab for kokke

Bocuse d'Or konkurrencens europæiske mesterskaber i Tallinn er blevet udskudt i to omgange, men i dag lykkedes det at få arrangementet i luften. Konkurrencen løber over to dage, hvor 15 deltagere d...