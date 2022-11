Pleasure Ni adventsstager, der lyser julen ind

Om det rigtige er at tænde ét lys ad gangen eller alle fire hver søndag, er der mange meninger om. Til gengæld kan alle enes om, at stearinlys hører sig til i december. Her er ni stager, der er smukke i sig selv, men som også kan pyntes med gran eller julekugler