Pleasure Tapet på loftet og tre andre boligtendenser, der fortsætter i 2024

Tendenser kommer snigende som en sekundviser, og derfor er det nye år præget af interiørtrends, der allerede har fået fodfæste. Vi har spottet fire bærende retninger, der er sikre at navigere efter i det kommende år. Husk dog også, at den allerstørste trend er ikke at følge tendenserne