Pleasure Kasper Hjulmand: “Jeg har selv sagt, at vi ses til modtagelse på Rådhuspladsen 20. december med VM-pokalen”

Kasper Hjulmand bærer ansvaret for det danske landshold og en hel nations forventninger ved VM-slutrunden, der begynder på søndag. Her fortæller han om at turde drømme stort og om at jagte – og finde – meningen med det hele