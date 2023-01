Pleasure Ferien du ikke vil hjem fra går til Fijis private øer

Strande, der tager pusten fra dig og så meget menneskelig varme og venlighed, at det nærmest kræver tilvænning. Vi har besøgt to af Fijis privatejede øer og deres resorts, som på hver sin måde får alle bounty ø-ønsker til at gå i opfyldelse