Pleasure Han har tilført konsulens stilrene villa i Hellerup et væld af engelske roser, 250 stauder og egen bistade

Det var en mission om at bringe det arkitekttegnede hus fra 1963 tilbage til dets originale form, der fik Jakob Hundborg til kompromisløst at vælge langsigtede kvalitetsløsninger. Så kom turen til haven, der blomstrer over halvdelen af året