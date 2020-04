Eksklusivt for kunder

DR har fået uventet succes med fællessang i en coronatid, hvor 300.000 synger morgensang hver morgen. For danskerne har brug for at styrke fællesskabet i en krisetid

Hofterne roteres. Først den ene vej og så den anden vej. Armene strækkes over hovedet, op på tæer, og så skal benene rystes. Underlige ansigtsudtryk varmer kæben og ansigtsmusklerne op.“Krop, ansig...