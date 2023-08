Pleasure Antwerpen er Europas diamantcentrum – men du skal besøge byen for dens gode øl, kunst og mode

Belgiske Antwerpen er en by fyldt med ædelstene. Nogle af dem kan købes med hjem – Antwerpen er centrum for Europas diamanthandel – andre er kulturelle. Det omfatter blandt andet grønne tagterrasser, et nyrenoveret kunstmuseum og en historisk togstation