Efter at have været forsvundet i næsten tre uger, blev den verdensberømte kunstner fundet død: Her er historien om et ualmindeligt eventyrligt liv

Den verdensberømte amerikanske fotograf og kunstner Peter Beard kendte alle fra Jackie Kennedy og Mick Jagger til Andy Warhol og Karen Blixen, og han færdedes hjemmevant både på Afrikas savanne og på New Yorks hemmelige klubber lige til det sidste. 19. april blev den 82-årige Afrika-kender og playboy nemlig fundet død efter at have været forsvundet i næsten tre uger

“It’s such a waste, sleep. You’re just lying there.” Et karakteristisk udsagn af den amerikanske fotograf og kunstner Peter Beard, der levede sit liv større, hurtigere og vildere end de fleste – li...