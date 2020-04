Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

GinmanBlachmanDahl står selvsikre på skuldrene af jazzens giganter på et nyt album indspillet med klassikeren “Kind Of Blue” som stilfuld ledestjerne​​

Den 2. marts 1959 gik Miles Davis ind i et pladestudie på 30. gade i New York, og da han kom ud igen efter et par tretimers sessions, havde trompetisten givet jazz en ny retning med alletiders beds...