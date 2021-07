Omfattende udstilling på Fuglsang Kunstmuseum med maleren Georg Jacobsen og hans kolleger i 1920’ernes brølende Paris

Ofte har det undret mig, at maleren Georg Jacobsen er så ukendt i dag. For til trods for at Jacobsen ikke på nogen måde er udskrevet af kunsthistorien og dertil er godt repræsenteret på flere af vo...