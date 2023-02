Pleasure På en gåtur faldt Marie over et ufærdigt hus i Lissabon – et fund af et byggeprojekt, viste det sig

På en gåtur faldt franske Marie de Carvalho over et ufærdigt hus i Lissabon, der viste sig at være designet af verdenskendte portugisiske arkitekter. Det viste sig også at gemme på en del udfordringer