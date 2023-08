Pleasure Nu kan Freddie Mercurys flygel blive dit – hvis du altså har 25 mio. kr.

Uanset om man er til rap eller rock ’n roll, er der ualmindeligt spændende sager at finde på efterårets auktioner hos Europas auktionshuse, hvor både et ualmindeligt produktivt flygel og en helt særlig kuffert kommer under hammeren