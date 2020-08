Nu kommer filmen om diplomatiets James Bond: “Han er en af de mest betydningsfulde danskere nogensinde. Og så er han næsten ukendt af danskerne”

Henrik Kauffmann er måske danmarkshistoriens vildeste ambassadør. Han var tæt på at blive landsforræder, men blev i stedet for ham, der sikrede Grønland på Danmarks hænder efter Anden Verdenskrig, og at vi blev medlem af både FN og Nato. Nu spiller Ulrich Thomsen ham i filmen “Vores mand i Amerika”

