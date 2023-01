Pleasure Undertøjs-iværksættere forvandlede gammel købmandsbutik til æstetisk byhus med landsbystemning

Sunniva Uggerby og Stephan Rosenkilde troede, de var nødt til at kigge uden for byen efter det, de endte med at finde på Amager. Et charmerende, gammelt hus i en rolig bydel med masser af historie og fællesskab