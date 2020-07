Autoforhandlerne bliver kimet ned af feriehungrende danskere, der vil leje autocampere. Vi tager på miniferie i VW California

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

VW-forhandlerne er overrendte i øjeblikket, for folk er ude efter én ting: Et sommerhus på hjul. Og sådan et har Volkswagen på programmet i den opdaterede California 6.1, men inden vi når til den, ...