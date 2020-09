Kriser giver gyserfilm kronede dage: Tv-serieskribenten undersøger hvorfor

Streamingtjenesterne boomer med gys lige nu. Ikke nok med at vi finder de gamle film frem som den passende “Contagion” om en verden smittet med en dødbringende virus, der kommer også mere og mere nyt gys til. Men hvorfor bliver det uhyggelige hyggeligt og måske endda nødvendigt i krisetider. Det forsøger tv-serieskribent og gyserfan Frederik Dirks Gottlieb at besvare

Mine forældre har fortalte mig, at jeg som 12-årig, efter at have set Stephen Kings miniserie “It” med den mareridtsagtige klovn Pennywise, faldt i søvn med åbne øjne, fordi jeg ikke turde lukke de...