Pleasure Alle i modebranchen vil arbejde sammen med den serbiske tusindkunstner Ana Kraš

Hun designer møbler for Hay, laver kampagner for Ganni, og kan du nævne et stort internationalt magasin, har hun formentlig været i det – enten foran eller bagved kameraet. Serbiskfødte, Paris-baserede Ana Kraš er multitalentet, som alle i dansk mode og design gerne vil samarbejde med