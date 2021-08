Modeugen i København starter i dag. Herhjemme kan vi nemt blive enige om, at dansk mode er særlig. Men hvad får internationale gæster til at flyve ind til modeugen?

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

I dag vil man kunne se usædvanlig mange velklædte mennesker i de københavnske gader. Modeugen er officielt begyndt, og troede man, at covid-19 ville sætte en stopper for, at international presse og...