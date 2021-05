Den nye museumsdirektør fylder sin ideelle lørdag med gourmet-lækkerier i Esbjerg

Merete Jankowski er den nye direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. På en ideel lørdag vil hun opleve den natur, kultur og gastronomi, som byen er meget mindre kendt for end sin industri. Men dagen starter med lokal ost på Fanø

Kl. 9: Den bedste måde at starte dagen på er at spise morgenmad på Kellers Badehotel & Spisehus på Fanø. Min kone og jeg er startet med at flytte her til øen, efter jeg har fået stillingen. Jeg kom...